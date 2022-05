Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie. Na początek język polski [zobacz zdjęcia] Tomasz Barylski

Punktualnie o godzinie 9:00 we wtorek 24 maja uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce przystąpili do egzaminów ósmoklasisty. Podobnie było w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, gdzie do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 46 uczniów. Oprócz pytań zamkniętych i otwartych młodzież uczniowie musieli napisać rozprawkę na wybrany temat. Jeden z nich brzmiał "Czy przyjaźń pomaga pokonywać trudności? Na podstawie dowolnej lektury". Drugi dotyczył dzieła Aleksandra Fredry "Zemsta".