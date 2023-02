Ekwador Manieczki zaprasza na 25. urodziny! Legendarny klub to świątynia dla miłośników muzyki klubowej [zdjęcia] Tomasz Barylski

Kultowy klub muzyczny będzie świętował swoje 25-lecie. Klub Ekwador w Manieczkach to świątynia, to kultowe miejsce dla fanów muzyk klubowej, którzy tłumnie przyjeżdżają do niego z całej Polski. Taka wyjątkowa okazja to powód do wyjątkowego świętowania. W najbliższą sobotę 11 lutego dla klubowiczów zagra sam Król Muzyki Trance oraz polscy artyści.