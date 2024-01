Karnawał 2024. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach zapraszają do wspólnej zabawy podczas Balu Strażaka

Bal Strażaka z druhami i druhami OSP Mchy

Karnawał w Polsce to okres zabaw, który poprzedza czas Wielkiego Postu przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Inna nazwa tego okresu to zapusty i według niektórych źródeł zimowych balów, tańców i zabaw sięga średniowiecza. Trwa od Uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli przypadającego 6 stycznia Święta Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową. Jak już wspominaliśmy na wstępie, jest to czas karnawałowych balów, które organizują różne instytucje i stowarzyszenia.

Zabawę karnawałową organizują również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach. Bal Strażaka zaplanowano na sobotę 27 stycznia. Odbędzie się on w sali bankietowej Gabi w Mchach. Jak zdradził nam Daniel Kaźmierczak z OSP Mchy, dla gości przygotowano bogate menu i nie tylko. Goście będą bawić się przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu Green z Konina, a całkowity dochód z balu zostanie przekazany na działalność jednostki.