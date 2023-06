Śremianin w Kraju Kwitnącej Wiśni. Bartosz Klimczuk podczas podróży poznawał kulturę i piękno Japonii - część 2 [film, zdjęcia]

Japonia kojarzy się nam z dwoma daniami, a są klasyczne sushi i ramen. Podobne skojarzenia miał Bartosz Klimczuk przed wyjazdem do Japonii, który przyznał, że z tymi pozycjami kojarzy mu się japońska kuchnia. Okazało się, że Kraj Kwitnącej Wiśni ma do zaoferowania zdecydowanie więcej kulinarnych smaków.

Zdecydowanie w większości jadłem kuchnię lokalną. Raz tylko byłem tylko nią przejedzony i zdecydowałem się na kuchnię indyjską. Testowałem tyle różnych rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie z Japonią skojarzyć. Nie jest to znane w Polsce. Chyba, że pójdziemy do typowo japońskiej knajpy. Ani razu nie miałem okazji spróbować typowo japońskiego sushi. Miałem okazję zjeść typowo japońskie śniadanie. Chciałbym wymienić nazwy tego, co tam dostałem, jednak ciężko to powiedzieć. Dostałem tacę na której jest mnóstwo miseczek w których jest niewiadomo co. Jakieś kiszone warzywa, jakaś śmietana w formie stałej, sam nie wiem, co to było. Tutaj jakiś deser, który nie jest ani słodki, ani słony. Dostaje się do tego dziwności, a najnormalniejszym elementem tego zestawu jest ryż, który dostaje się na śniadanie, na obiad i na kolację. Tam się je ryż przy każdej, możliwej okazji. U nas niekoniecznie, bo mało kto w Polsce je ryż na śniadanie. Propos tego, że japończycy czują wyższość. Kiedy zamówiłem sobie pierwszy raz typowo japońskie śniadanie to tylko i wyłącznie dla mnie, w cudzysłowie “głupiego, białego turysty” dostałem instrukcję w języku angielskim, co jeść, jak i z czym. To było takie specyficzne