Kino w Śremie zaprasza. Sprawdź, co gara śremskie kino "Słonko" w najbliższy weekend oraz co można zobaczyć w DKF! fot. ilustracyjne/pixabay.com

Po wakacjach zapraszamy na seanse do kina w Śremie. Sprawdziliśmy, na co można się wybrać do śremskiego kina w nadchodzący weekend. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominamy również o wtorkach z Dyskusyjnym Klubem Filmowym!