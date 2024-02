Kobieca noc w Jarosławkach. Panie spotkały się z Mają Ostaszewską i nie tylko. Zobaczcie jak było!

Kobieca noc w Jarosławkach. CK w Książu Wielkopolskim zaprosiło na świętowanie Dnia Kobiet

Dni Kobiet organizowane przez Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród pań i to nie tylko mieszkanek gminy Książ, ale i całego powiatu śremskiego. W tym miejscu wspomnimy tylko, że gośćmi ksiąskich Dni Kobiet byli m.in. iluzjonista Maciej Pol, Norbi, zespół The Postman, który grał dla kobiet świetnego rock'd'rolla z lat 50. Tegoroczny Dzień Kobiet pod hasłem Ladies Night odbył się w Ceglarni w Jarosławkach.

Maja Ostaszewska gościnią Ladies Night w Jarosławkach

Szalony wieczór kobiet w Jarosławkach. Było ciekawie, smacznie i wesoło

Dalsza część wieczoru to istne „babskie sprawy”, a mianowicie przed rozmową z Joanną Szymanowską, zwyciężczynią 12. edycji programu Masterchef, przyszedł czas na odwiedzenie stoisk, a można było dokonać analizy cery, porozmawiać ze specjalistką od włosów, zajrzeć do stoiska z bielizną oraz kosmetykami. Każdy znalazł coś dla siebie, także te panie, które poszukiwały pomysłu na aktywne spędzenie czasu, a to za sprawą stoiska specjalistów od fitnessu.