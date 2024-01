Kulturalny wieczór w Muzeum Śremskim. Negatywy na szkle i kolędowanie trzech pokoleń to pomysł na niedzielne popołudnie

Wernisaż wystawy zdjęć z lat 20. i 30. XX wieku w Muzeum Śremskim

Śrem to miasto, które ma nie tylko długą i bogatą historię, ale ma również szczęście do ludzi. Najlepiej o tym świadczy najnowsza wystawa w Muzeum Śremskim, która składa się z obrazów, które zostały zatrzymane na szkle.

Około 30 lat temu rodzina Jana Idaszewskiego, młodego człowieka ze Śremu z wielką pasją do fotografii, przekazała Muzeum Śremskiemu szczególną rzecz, a mianowicie negatywy zdjęć wykonane właśnie na szkle. Zdjęcia wykonano w latach 20 i 30. XX wieku i pokazują one świat, którego już nie ma. Widać tam bliskich Jana Idaszewskiego, jego kolegów ze śremskiego Gimnazjum, widać wspomnienie wypraw własnoręcznie budowanymi łodziami do Gdańska czy do Warszawy.

Negatywy na szkle i kolędowanie trzech pokoleń to pomysł na niedziele popołudnie Katarzyna Baksalary

Warto przyjść i samemu dobrze przyjrzeć się tym zdjęciom, które dzięki Cyfrowemu Repozytorium Lokalnemu Cyryl z Poznania udało się przenieść ze szklanych negatywów na papier. Wystawę można oglądać niemal do końca lutego.