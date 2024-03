Mieszkańcy doczekali się remontu. Ulica Półwiejska w Książu Wielkopolskim została zmodernizowana na całej długości

Wartość inwestycji to blisko 350 tysięcy złotych brutto.

Kolejna ulica w Książu Wielkopolskim została zmodernizowana. Po dłuższym czasie od zakończenia prac związanym z pierwszym odcinkiem ulicy Półwiejskiej zakończono remont pozostałej części. Teraz mieszkańcy mogą poruszać się po w pełni utwardzonej nawierzchni.

Nowe oblicze ulicy Półwiejskiej. Droga została w pełni utwardzona

Ulica Półwiejska w Książu Wielkopolskim znajduje się pomiędzy innymi ulicami: Gogolewską i Strzelecką. Ten łącznik ma długość 120 metrów. W ramach przeprowadzonej inwestycji na całej długości ulicy Półwiejskiej wykonano w pełni utwardzoną drogę z nawierzchnią asfaltową.

Podczas prowadzonych prac modernizacyjnych wykonano również odwodnianie tego fragmentu drogi. Wspomnianą inwestycję zrealizowała firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Książa Wielkopolskiego, a jej koszt wyniósł blisko 350 tysięcy złotych brutto.

To nie jedyna inwestycja na ksiąskich drogach. Do 2025 roku przebudują drogę do terenów inwestycyjnych

W najbliższych miesiącach w ksiąskiej gminie zostanie przebudowana droga prowadząca do terenów inwestycyjnych. Są one zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej nr 436 na terenie dawnego Radoszkowa, które z początkiem br. zostało włączone w granice administracyjne Książa Wielkopolskiego.

Na realizację tej inwestycji ksiąski magistrat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 600 000 złotych. Wkład własny ksiąskiego magistratu to 400 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji, która planowo ma zakończyć się w czerwcu 2025 roku, powstanie w pełni asfaltowa droga o długości 3,5 kilometra.

Zobacz również na srem.naszemiasto.pl

Wideo Strefa Biznesu: Ci kierowcy po 14 marca mogą stracić auto