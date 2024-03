Przed wyborami zapowiadają zmiany na DW 434. Do Kórnika pojedziemy nową dwupasmówką. Powstanie również trzeci odcinek obwodnicy Śremu

Zmiany na DW 434. Powstanie dwupasmówka ze Śremu do Kórnika i kolejny odcinek obwodnicy

Droga wojewódzka nr 434 liczy około 100 kilometrów i przebiega przez cztery powiaty: rawicki, gostyński, śremski i poznański. Nie należy jednak do bezpiecznych, szczególnie na odcinku, ze Śremu do Kórnika, gdzie często dochodzi do wypadków drogowych. Koncepcja dwupasmowej drogi wojewódzkiej nr 434, którą przedstawił Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.