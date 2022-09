Modernizacje i remonty w gminie Książ Wielkopolski. Jakie prace wykonano w placówkach oświatowych?

Nowe ogrodzenie szkoły w Konarzycach

Rok szkolny zaczął się na dobre. Zanim uczniowie z Konarzyc powrócili na zajęcia do swojej szkoły przeprowadzono prace remontowe na zewnątrz placówki, która zyskała nowe ogrodzenie. Na długości ponad 70 metrów zdemontowano uszkodzone fragmenty starego ogrodzenia. W to miejsce zamontowano metalową siatkę na słupkach w kolorze grafitowym. Zmodernizowano również znajdujący się przy szkole plac zabaw. Odnowiono część wyposażenia. Elementy, które nie nadawały się do użytkowania zostały wymienione na nowe.