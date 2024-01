Na krajowej Jedenastce ciężarówka wjechała do rowu. Spore utrudnienia dla kierowców. Droga jest zablokowana

Do zdarzenia doszło w nocy, o godzinie 1:11 na odcinku pomiędzy miejscowością Brodowo a skrzyżowaniem z drogą krajową nr 15 w miejscowości Miąskowo.

Samochód ciężarowy mercedes actros z naczepą uderzył w przebiegającą zwierzynę leśną. Prawdopodobnie była to sarna, która przemieściła się naprzeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z samochodem ciężarowym marki renault premium z naczepą, który zjechał do przydrożnego rowu