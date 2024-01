Poważny wypadek pod Środą Wielkopolską. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trzy osoby zostały ranne

Kierujący pojazdem osobowym marki seat ibiza, wyjeżdżając z drogi krajowej nr 15 prowadzącą od Miłosławia, skręcił w drogę krajową nr 11 w kierunku Jarocina i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi marki opel zafira (jechał od strony Jarocina w kierunku Poznania). W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby: kierującego pojazdem marki opel przetransportowano do szpitala we Wrześni, kierującego pojazdem marki seat przetransportowano do szpitala w Środzie Wielkopolskiej, natomiast pasażerkę pojazdu seat zostanie przetransportowana LPR do szpitala w Poznaniu