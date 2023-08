Na policyjnych motocyklach patrolują drogi naszego powiatu. Funkcjonariusze śremskiej drogówki dbają o bezpieczeństwo kierowców

Nasze nowe maszyny są zaawansowane technologicznie i ważą blisko 280 kg. Siła jest też w dwucylindrowym bokserze o mocy 136 KM i pojemności 1254 ccm, co przy wadze prawie 280 kg daje spore osiągi (3,4 sekundy do 100 km/h). Sześciostopniowa skrzynia przenosi moment obrotowy dość łagodnie, ale gdy trzeba z łatwością przejdzie do agresywnej jazdy