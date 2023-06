Śremscy policjanci zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą. Policyjna łódź będzie patrolować Jezioro Grzymisławskie [zdjęcia]

Funkcjonariusze przypominają, że od początku 2023 roku w całej Polsce utonęło już ponad 100 osób, a większości z tych tragedii można było uniknąć. Dlatego policjanci apelują o rozwagę podczas odpoczynku nad wodą.

Jak pokazują dane statystyczne najczęstszą przyczyną utonięć nadal jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Nawet jego niewielka ilość może powodować zaburzenia i doprowadzić do upośledzenia zmysłów. Inne przyczyny utonięć to: brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności, bądź po prostu ich brak, a także korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych