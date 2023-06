Niebezpieczne zdarzenie na DW 432. W Wyrzece samochód osobowy wjechał do rowu. Na miejscu interweniowali strażacy i policjanci

Samochód osobowy wjechał do rowu w Wyrzece. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia

Do zdarzenia doszło około godziny 15:38 na ulicy Śremskiej w miejscowości Wyrzeka. Według pierwszych informacji kierujący samochodem osobowym wjechał do rowu. Do akcji wysłano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewie i Wyrzece. Na miejscu pracowali również śremscy policjanci.

Kierujący samochodem marki renault megane, mieszkaniec powiatu kościańskiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Kierujący został pouczony

- przekazała naszej redakcji podinsp. Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie.