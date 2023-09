Niespokojny weekend na śremskich drogach. W Szymanowie samochód osobowy potrącił rowerzystkę. Poszkodowana trafiła do szpitala

Co wydarzyło się na drodze wojewódzkiej w Szymanowie?

Jak alarmowali nasi czytelnicy, do tego niebezpiecznego zdarzenia miało dojść na drodze wojewódzkiej nr 310 prowadzącej ze Śremu do Czempinia. W Szymanowie na wysokości stacji benzynowej dwie nastolatki poruszające się na rowerach miały zostać potrącone przez samochód osobowy. Z naszych ustaleń wynika, że jedna z poszkodowanych w ciężkim stanie miała trafić do jednego z poznańskich szpitali.

Tragiczna niedziela na śremskich drogach

Ostatnie dni na naszych drogach to prawdziwa plaga. Przypomnijmy, że w niedzielny poranek na tej samej drodze wojewódzkiej w miejscowości Grabianowo doszło do tragicznego wypadku z udziałem młodego kierowcy. Z kolei w poniedziałek, 4 września na drodze ze Śremu do Gaju doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch rowerzystów.