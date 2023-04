Nordic walking dla seniora ze Śremskim Sportem. Grupa uczestników pokonała pięciokilometrową trasę w kierunku jeziora Grzymysławskiego

Wspólny marsz nordic walking śremskich seniorów

Nordic walking jest uznawany za jedną z najbardziej bezpiecznych aktywności fizycznych obok pływania. Jest to doskonała forma, która aktywizuje wszystkie grupy mięśniowe i jest polecana szczególnie przy rehabilitacji po urazach i kontuzjach. Dlatego Śremski Sport postanowił zaproponować najstarszym mieszkańcom naszego miasta wspólny spacer z kijkami.

We wtorkowe przedpołudnie przed obiektem sportowym przy ulicy Staszica spotkała się liczna grupa seniorów. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się prawie trzydzieści osób. Nad wszystkim oprócz ekipy Śremskiego Sportu czuwał trener nordic walking, Wojciech Strabel, który poprowadził wspólną rozgrzewkę. Następnie uczestnicy wyruszyli w około pięciokilometrową trasę w kierunku jeziora Grzymysławskiego. Przy nowo wybudowanym amfiteatrze był czas na wspólną fotografię, a po powrocie do Śremskiego Sportu organizatorzy zaprosili uczestników na wspólną kawę.