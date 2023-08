Nowa inwestycja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie. Zielona szkoła to miejsce edukacji i wypoczynku [zdjęcia]

Nowe inwestycje w szkole podstawowej w Dąbrowie

Zielona szkoła, czyli letnia klasa jest nie tylko miejscem nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie. To także miejsce wypoczynku dla całej, lokalnej społeczności. Ta inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego, który złożono w 2022 roku. Jej wartość to ponad 123 tysiące złotych. Dodatkowo przy boisku szkolnym powstały piłkochwyty, a na stałe ma zostać również zamontowany stół do tenisa stołowego.