Nowe miejsce na mapie Brodnicy. Pracownia Orange to kreatywna przestrzeń mająca na celu nie tylko integrację lokalnej społeczności [zdjęcia] OPRAC.: Redakcja srem.naszemiasto.pl

Mieszkańcy sołectwa Brodnica mogą korzystać z nowego miejsca na mapie swojej miejscowości. W czwartek, 28 września oficjalnie otwarto w tej miejscowości Pracownie Orange, która mieści się w budynku świetlicy wiejskiej. Jest to miejsce, w którym zarówno młodsi jak i nieco starsi mogą korzystać z laptopów, konsoli, gogli VR i nie tylko. Celem pracowni jest wzmacnianie kompetencji (m.in. cyfrowych, społecznych) mieszkańców sołectwa. To także miejsce spotkań, edukacji, warsztatów i integracji tej lokalnej społeczności. Jesteście ciekawi jak wygląda to miejsce? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!