Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śremie. Druhowie śremskiej jednostki otrzymali m.in. nowego drona i quada [zdjęcia]

Druhowie OSP Śrem z nowym quadem i innym sprzetem

Zwycięski projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Śremu na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Śrem umożliwił pozyskanie nowego quada dla druhów ze Śremu, który w najbliższym czasie zostanie włączony do użytku. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu zakupiono nowego drona z kamerą termowizyjną, radiostację i pompę Evak do wypompowywania wody.

Dron w połączeniu z quadem, którego w niedługim czasie włączymy do jednostki, będzie umożliwiał poszukiwanie nam osób na terenie powiatu śremskiego zaginionych bądź osób, które w jakiś sposób oddaliły się z miejsca wydarzenia w ruchu drogowym

Wartość nowego sprzętu OSP Śrem to 85 tysięcy złotych

Jak dodał nasz rozmówca, wsparcie udzielone przez marszałka województwa wielkopolskiego i WORD to kwota 60 tysięcy złotych. Z kolei fundusze na zakup quada to środki z budżetu obywatelskiego. Sześć jednostek OSP z gminy Śrem i śremski WOPR otrzymały do podziału blisko 250 tysięcy złotych. Każda z jednostek otrzymała po 35 tysięcy złotych.