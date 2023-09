Oficjalne otwarcie stacji kontroli pojazdów w Książu Wielkopolskim. Kierowcy korzystają z jej usług od począku września [zdjęcia]

Śremskie PGK otworzyło stację kontroli pojazdów w Książu Wielkopolskim

Spotkałem się z panem Wojtkiem, właścicielem tych obiektów. Rozmawialiśmy o możliwości stworzenia stacji kontroli pojazdów. Była druga rozmowa i już 11 kwietnia podpisaliśmy umowę na najem nieruchomości na potrzeby okręgowej stacji kontroli pojazdów. Rozmowy były rzeczowe, stąd taki krótki czas. Ta umowa została podpisana na 15 lat, co daje nam stabilizację

Nowa stacja diagnostyczna jest zlokalizowana przy ul. Niepodległości 2 w Książu Wielkopolskim. Kierowcy mogą korzystać z niej od początku września, a we wtorek dokonano oficjalnego otwarcia tego miejsca, które prowadzi śremskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Cztery firmy przystąpiły do przetargu na wyposażenie stacji diagnostycznej w Książu Wlkp.

Do przetargu na zakup urządzeń diagnostycznych i niezbędnego wyposażenia stacji przystąpiły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Unimetal ze Złotowa. Jak dodał szef śremskiego PGK całość udało się zamknąć w kwocie 300 tysięcy złotych netto. Wspomniana firma z północy Wielkopolski jest to jeden z liderów branży polskiego rynku i należy do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.