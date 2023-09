Parki w Śremie miejscem pamięci? Mieszkańcy apelują w petycji o zatrzymanie tego procesu. Sprawdź, o co chodzi z parkami w Śremie

Park przy ul. Poznańskiej dobrym miejscem na upamiętnienie Rzezi Wołyńskiej?

Od kilku dni w mediach społecznościowych mieszkańcy Śremu składają podpisy pod petycją do Rady Miejskiej w Śremie oraz do Burmistrza Śremu. Petycja, to aple mieszkańców do śremskiego samorządu, aby nie zamieniać parków w miejsca pamięci, a pozostawić je miejscem do wypoczynku, relaksu i rozwijania edukacji przyrodniczej.

Petycja pojawiła się w przestrzeni publicznej krótko po tym jak do śremskiego urzędu miejskiego wpłynęła propozycja upamiętnienia wydarzeń Rzezi Wołyńskiej uznanej jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, nadania jednej z alei w Parku Miejskim imienia Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947, oraz postawienia tablicy pamiątkowej lub głazu pamięci. Jej autorami są Stowarzyszenie Otwarty Powiat Śremski reprezentowane przez Emila Majsnera, który jest również radnym powiatu śremskiego, Towarzystwo Historyczne "Sireme" reprezentowane przez Kamila Wiącka, Śremski Instytut Historii reprezentowany przez Piotra Głaza, oraz Kamila Majsnera, radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.