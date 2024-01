Młodzi zdolni z ZSE Śrem zaprezentowali swoją apkę. Pomysł dwóch śremian pomaga mieszkańcom łapać autobusy w mieście

Śrem z własną aplikacją autobusową

Aplikacje, które ułatwiają korzystającym w dużych miastach z komunikacji miejskiej "namierzenie" odpowiedniego autobusu czy tramwaju to żadna nowość. Teraz taką aplikację mają również śremianie , a wszystko dzięki dwóm młodym i zdolnym uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie - Patrykowi Geltz oraz Olgierdowi Laszukowi. Aplikację zaprezentowali w poniedziałek 15 stycznia.

- powiedział nam Kamil Majsner, którzy zakomunikował podczas konferencji, że sprawa tej aplikacji to jedna z kwestii, którą chce poruszyć podczas spotkania z Burmistrzem Śremu, które zaplanowano po konferencji, która odbyła się na ul. Piłsudskiego, przy jednym z najbardziej obleganych w mieście przystanków autobusowych.

Taka forma korzystania z rozkładu jazdy śremskiej komunikacji miejskiej funkcjonowała kiedyś na stronie śremskiego urzędu miejskiego, jednak zniknęła, a uważamy, że to świetny sposób na sprawdzanie potrzebnego nam połączenia

Aplikacja dla mieszkańców Śremu ma być darmowa

Jak zapewnili autorzy aplikacji, koszty jej utrzymania są niewielkie, a użytkownik nie jest bombardowany reklamami, czy propozycjami innych usług, które miałyby wspierać bezpłatne korzystanie z niej. Jak na razie to największy projekt, w jaki się zaangażowali i jak przyznają aplikacja może ewoluować jeśli będą takie potrzeby.

Różne rady działają już w gminie Śrem, są to m.in. Rada Seniorów oraz Rada Sportu. W przyszłym roku dołączy do nich najprawdopodobniej Młodzieżowa Rada Śremu. Burmistrz Adam Lewandowski jest…

Aplikacja niejedynym punktem konferencji młodego radnego ze Śremu

Jeśli chodzi o Śremską Radę Młodzieżową, to Burmistrz Śremu w minionym roku deklarował zajęcie się tą kwestią w 2024 roku. Co prawda bardziej aktywne działania miałyby zostać podejmowane po wyborach samorządowych, jednak młody radny chciałby dowiedzieć się, co się aktualnie dzieje w tej kwestii.

Jeśli natomiast chodzi o propozycje dla dzieci i młodzieży, to Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego ma propozycję na konkurs "zbierania kroków" przez uczniów w całej Wielkopolsce. Kto ich zbierze najwięcej, otrzyma nagrodę ufundowaną przez Sejmik. Szczegóły konkursu mają pojawić się na przełomie marca i kwietnia.