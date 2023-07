Potrącenie motorowerzysty na skrzyżowaniu ulicy Farnej z Parkową w Śremie. Kierujący jednośladem prowadził "na podwójnym gazie"

Motorowerzysta potrącony przez samochód osobowy na jednym ze śremskich skrzyżowań

Do zdarzenia doszło w czwartek około południa. Na wspomnianym skrzyżowaniu ulicy Parkowej z ulicą Farną doszło do potrącenia motorowerzysty. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Co udało się ustalić śremskim funkcjonariuszom?

Kierująca audi, 44-letni mieszkanka gminy Książ Wlkp., nie zastosowała się do znaku STOP i doprowadziła do zderzenia z motorowerem marki Junak, którym kierował 75-letni mieszkaniec Śremu. Okazało się, że motorowerzysta jest w stanie po użyciu alkoholu. W związku z tym policjanci skierują wniosek do sądu o jego ukaranie. Natomiast sprawczyni kolizji została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych

- poinformowała podinsp. Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Jak dodała przedstawicielka śremskiej policji kierujący motorowerem nie doznał żadnych obrażeń ciała.