Pożegnali mury śremskiej Jedynki. Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika zakończyli rok szkolny [zdjęcia]

Zanim ósmoklasiści odebrali świadectwa oraz podziękowania za działalność m.in. na rzecz Samorządu Uczniowskiego, w Kole Wolontariatu czy za osiągnięcia w nauce i sporcie zwróciła się do nich dyrektor szkoły, Małgorzata Pawelczyk, która podkreśliła, że jest to wyjątkowy moment w ich życiu.

To czas, kiedy ciężar coraz większej odpowiedzialności za wasze życie będzie spoczywać na was samych. To wy kształtujecie swoje życie, myśli, przekonania, wybieracie swoje drogi w przyszłość. Najważniejsze, żeby ze wszystkich doświadczeń, także tych negatywnych wyciągnąć wnioski na przyszłość