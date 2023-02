Knajpki, kluby, bary i restauracje, czyli miejsca, gdzie spotykali i bawili się śremianie

Dawne knajpki, kluby, bary i restauracje, to dla mieszkańców nierzadko miejsca kultowe. W Śremie jest wiele takich miejsc, gdzie dawniej spędzali czas mieszkańcy. Tu świętowali różne okazje, tu chodzili na niedzielne obiady, tu zaglądali, by po prostu spędzić czas. Wiele z tych miejsc dziś już nie istnieje, jednak nadal wspominane są z dużym sentymentem - zwłaszcza przez starsze pokolenie śremian. Sprawdź w naszym quizie, co wiesz o kultowych knajpkach barach i restauracjach w Śremie!