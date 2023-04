Razem możemy pomóc małej Ani z Mechlina! Trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację dziewczynki

W piątej dobie po urodzeniu u dziewczynki doszło do ciężkiego martwiczego zapalenia jelit i konieczne było usunięcie prawie całych jelit, po czym rozpoznano zespół jelita krótkiego i konieczne stało się zastosowanie żywienia pozajelitowego. Pięć pierwszych miesięcy od urodzenia Ania spędziła w szpitalu. U dziewczynki zdiagnozowano porażenie mózgowe, wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii oraz padaczkę lekooporną. Główka Ani przestała normalnie rosnąć, a mózg na całym obszarze ma liczne zwapnienia. Doszło do niedotlenienia i niedokrwienia płata potylicznego, co skutkuje obustronnym niedowidzeniem znacznego stopnia

Razem możemy pomóc małej mieszkance Mechlina

Każdego dnia przez 14 godzin mała Ania jest podłączona do kroplówki żywieniowej, co ogranicza jej normalne funkcjonowanie. Dziewczynka jest pod stałą opieką Poradni Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nieustanne badania, pobyty w szpitalach, wizyty lekarskie czy rehabilitacja to jej codzienność. Ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową i intelektualną trzylatka wymaga stałej opieki specjalistów. M.in. chirurga, diabetologa czy gastroenterologa. Do tego dochodzą m.in. koszty rehabilitacji, wizyt u specjalistów czy leki.

Archiwum prywatne - Fundacja Espero

Jak pomóc małej mieszkance Mechlina? Można wesprzeć zbiórkę internetową dla dziewczynki, która jest dostępna na stronie Fundacji Espero.