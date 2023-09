Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim. Uczniowie po wakacjach wracają do nauki [zdjęcia]

Rozpoczęcie roku szkolnego i symboliczne odsłonięcie nowego muralu

Początek września to koniec beztroskiego wypoczynku i powrót do szkolnych ław. Podobnie jak w całej Polsce poniedziałkowy poranek to dla uczniów i uczennic z ksiąskiej podstawówki upłynął pod znakiem uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.