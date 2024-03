Seniorzy ze Śremu i okolic powitali wiosnę na kolorowo. Wybrano również tegorocznego Króla i Królową Wiosny!

Pomysł na spędzenie czasu w Śremie: spacer po mieście śladami "Króla Czynów"

Pomysł na weekend Śrem, to nowy cykl, który podpowie wam, jak można spędzić czas w Śremie i okolicy. Dziś zachęcamy was do wyprawy z questem w ręku. Czym jest...