Śremianin przez lata pomagał innym. Teraz sam potrzebuje pomocy! W sieci trwa zbiórka na leczenie pana Marcina

Nie ma innego wyjścia jak leczenie w klinice prywatnej. Nie wiemy, jakie będą koszty leczenia, może dana kwota wystarczy, jeśli nie to cel będzie zwiększony. Nie możemy dłużej czekać, myśląc, że jakoś to będzie, trzeba ratować nogę jeśli nie jest na to za późno. Bardzo ciężko mi jest Was prosić o pomoc dla Marcina. Kto go zna, to wie, że sam na co dzień robi wszystko, aby pomóc innym w ich zbiórkach. Na co dzień dowozi pacjentów na dializy, bardzo lubi swoja prace jest mocno zaangażowany w pomoc innym