Śremscy policjanci podsumowali październik na drogach naszego powiatu. Jak wyglądają statystyki? Mundurowi zwracają uwagę na jedną z liczb

Ponadto w ubiegłym miesiącu śremscy policjanci wyeliminowali z ruchu aż 6 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie po spożyciu alkoholu. Przy tej okazji, po raz kolejny przypominamy o tym, że kiedy kierujący jest nietrzeźwy i w związku z tym upośledzone są jego zmysły, to może dojść do nieszczęścia. Dlatego apelujemy o trzeźwość za kierownicą, pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie