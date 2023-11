Wszystkich Świętych w Śremie spokojne, ale... Samochód ciężarowy znów uderzył w wiadukt kolejowy przy Powstańców Wielkopolskich

Wszystkich Świętych na drogach Śremu i powiatu

Jak informuje Ewa Kasińska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Śremie d 31 października do 2 listopada, na terenie powiatu śremskiego, nie doszło do żadnego wypadku drogowego, a jedynie do dwóch drobnych zdarzeń drogowych, podczas których nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała.