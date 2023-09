Szpital Powiatowy w Śremie ma nową karetkę. To kolejny zakup śremskiej lecznicy dzięki pozyskanym dofinansowaniom [film, zdjęcia]

Taki sprzęt trafił w tym roku do śremskiego szpitala

Zakupiono również stół operacyjny, doposażono pracownię endoskopową. Pozyskano także nowoczesne echo za niemal 250 tysięcy złotych, które trafi do pracowni prób czynnościowych układu krążenia. Najważniejszy zakup to karetka, której zakup został objęty dwiema umowami, a łączna wartość pojazdu to 628 tysięcy złotych.