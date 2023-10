To był wyjątkowy dzień dla wszystkich wiernych. Cztery lata temu do Śremu zawitał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej [zdjęcia] Katarzyna Baksalary

To było bardzo ważne wydarzenie dla wiernych w Śremie. 25 października 2019 roku do naszego miasta zawitała kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości związane z powitaniem cudownego obrazu w naszym mieście przyciągnęły tłumy wiernych. W tym roku minęły cztery lata od powitania kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Śremie. Obraz dotarł do naszego miasta z Wieszczyczyna. Na śremskim rynku powitały go tłumy licznie zgromadzonych wiernych. W uroczystości wzięli udział kapłani ze wszystkich parafii naszego dekanatu, harcerze, strażacy i liczne delegacje. Przypomnijmy, że gospodarzem tej uroczystości był proboszcz śremskiej fary, ks. prałat Marian Brucki i biskup Zdzisław Fortuniak. Po zakończonej liturgii odbyło się cało nocne czuwanie. Tak mieszkańcy Śremu witali cudowny obraz. Zobaczcie!