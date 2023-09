Cześć i chwała bohaterom! Na Placu 20 Października śremianie oddali hołd w 84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej [zdjęcia]

To była zwykła napaść na Polskę. Z jednej strony to oczywiście Westerplatte i atak o 4:45. Przewidywano ze strony niemieckiej, że będzie to jeden z najsłabszych punktów obrony Polski. Tak się nie stało. Do 7 września dzielnie bronili Westerplatte polscy żołnierze. Jednocześnie w Wieluniu zrzucono szereg bomb