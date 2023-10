„To moment, który symbolizuje empatię i troskę o pacjentów". W Śremie symbolicznie otwarto stacjonarne Hospicjum Salus+ [film, zdjęcia]

Hospicjum jest miejscem szczególnym. To miejsce, gdzie nie tylko leczymy ciała, ale otaczamy opieką również duszę. To tu, w tym miejscu kładziemy nacisk na jakość życia w obliczu nieuleczalnej choroby. Hospicjum to nie tylko instytucja medyczna, to miejsce, które oferuje wsparcie, godność i poczucie bezpieczeństwa dla pacjentów i ich rodzin