Dzień Zdrowia w śremskiej parafii pw. bł. Michała Kozala. Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych

Chcieliśmy wspólnie zorganizować taki dzień zdrowia. Kiedyś odbywało się to jeszcze w świetlicy wiejskiej w Psarskiem (obecnie Świetlica Socjotererapeutyczna Iskra). Jest tam mało miejsca, dlatego postanowiliśmy zadziałać wspólnie z księdzem wikariuszem i grupą młodzieży. Ta młodzież, która jest zaangażowana w dzisiejsze wydarzenie zbiera środki na Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Młodzieżowych Duszpasterstw Parafialnych. Wszystkie osoby, które zaangażowały się w to wydarzenie robią to pro bono, a nasz Dzień Zdrowia jest adresowany nie tylko do parafian, ale wszystkich mieszkańców Śremu