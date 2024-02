Uczniowie ZSP w Śremie nie przeszli obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Szymon, Mikołaj, Paweł i Antoni zareagowali wzorowo

Podczas sprawdzania zagajników leśnych, między Ługami a Włościejewicami, odnaleźli zaginioną. Kobiecie na szczęście nic się nie stało i nic też nie wskazywało na to, aby chciała sobie zrobić krzywdę, co potwierdziła również przybyła na miejsce załoga pogotowia. Jednak gdyby nie reakcja policjantów, nie wiadomo kiedy znaleziono by kobietę i w jakim stanie zdrowotnym by się wówczas znajdowała