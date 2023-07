W Esterpolu pod krzyżem odkryto niecodzienną rzecz. Czekała na odnalezienie 40 lat!

W Esterpolu stanie nowy krzyż

Przydrożne krzyże stojące przy drogach to też świadectwo historii danego miejsca. Spotkać można je w wielu miejscach. Jeden z takich przydrożnych krzyży stoi w Esterpolu, niestety jest w kiepskim stanie. Dlatego właśnie społeczność tej wsi i okolic postanowiła go wymienić na nowy. Zbiórka pieniędzy na ten cel trwała od dłuższego czasu. Szacowany koszt tej operacji to kwota 2,5 tysiąca złotych. Wspólnymi siłami udało się zebrać potrzebną sumę pieniędzy i w miniony weekend przystąpiono do prac związanych z usunięciem starego krzyża i przygotowania betonowej wylewki pod nowy.