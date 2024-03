Weekend 23-24 marca w Śremie i okolicy. Koncerty, imprezy, wydarzenia. Zobacz nasze weekendowe propozycje [zdjęcia]

Czas wielkanocnych kiermaszy na naszym "fyrtlu"

Do świąt pozostaje kilka dni i jest to doskonały czas, żeby zaopatrzyć się w wielkanocne rękodzieło. W najbliższych dniach czekają nas kolejne kiermasze i jarmarki wielkanocne. Jednym z nich jest sobotni kiermasz organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki. Panie z KGW zapraszają wszystkich do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie od godziny 10:00. Z kolei w niedzielę od godziny 14 w sali wiejskiej w Mórce rozpocznie się Jarmark Wielkanocny, na którym podobnie jak w Dąbrowie nie zabraknie świątecznych pyszności i wielkanocnego rękodzieła. Natomiast KGW Iskierki z Psarskiego zaproszą najmłodszych do wspólnego szukania zajączka wielkanocnego.