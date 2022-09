Weekend 3-4 września 2022 w Śremie i okolicy. Wydarzenia, koncerty, imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia] Tomasz Barylski

Pierwszy weekend września to kolejne propozycje wydarzeń. W sobotę w Śremie i Mchach kolejna odsłona Narodowego Czytania. Tym razem na tapecie twórczość Adama Mickiewicza. Bardzo ciekawe wydarzenie organizuje filia Biblioteki Publicznej w Wyrzece. Piknik rodzinny "Podróż w czasie do przeszłości wsi" jest zwieńczeniem projektu Letniej Akademii Pana Ignacego A-TO-MY. Sobota to szczególny dzień dla Koła Gospodyń Wiejskich z Kiełczynka, które świętuje 55-lecie istnienia. Niedziela to dożynki powiatowe w Księginkach oraz koncerty w Brodnicy i Książu Wielkopolskim. Szczegóły wydarzeń w naszej galerii.