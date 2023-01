Więcej dzieci rodzi się w szpitalu w Śremie. Śremski szpital w dziesiątce największych porodówek w Wielkopolsce w 2022 r.

Szpital w Śremie w pierwszej dziesiątce największych porodówek w Wielkopolsce

W całej Wielkopolsce w minionym roku szpitale odnotowały około 30 tysięcy porodów. Jest to mniejsza liczba w stosunku do 2021 roku, gdzie wielkopolskie szpitale odnotowały ich ok. 33 tysięcy. Jak jednak wynika z danych przekazanych przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, jeśli chodzi o szpital w Śremie, odsetek porodów nie tylko nie spadł w stosunku do roku ubiegłego, a wzrósł. To pozwoliło śremskiemu szpitalowi trafić do ścisłej dziesiątki największych porodówek w Wielkopolsce.