Najpopularniejsze imiona dzieci urodzonych w gminie Śrem w 2022 roku. Zobacz, które spośród 236 imion były najczęściej nadawane dzieciom!

Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie, w 2022 roku gmina Śrem zyskała 913 nowourodzonych mieszkańców. Spośród tej liczby dzieci urodzonych w minionym roku 433 to dziewczynki, a 480 to chłopcy. Jeśli chodzi natomiast o imiona, to w 2022 roku rodzice dzieci urodzonych w gminie Śrem nadali swoim pociechom 236 różnych imion. Które z nich okazały się najpopularniejsze?

ilustracyjne/pixabay.com