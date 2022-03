Wielkanocne warsztaty "W poszukiwaniu zaginionego jajka" w Muzeum Śremskim. Świetna zabawa dla najmłodszych Katarzyna Baksalary

Muzeum Śremskie przed świętami wielkanocnymi zaprosiło dzieci do udziału w warsztatach pod hasłem "W poszukiwaniu zaginionego jajka". Warsztaty łączą przyjemne z pożytecznym. Najpierw dzieci dowiadują się szczegółów dotyczących nadchodzących świąt Wielkiej Nocy m.in. tego dlaczego jest to święto ruchome oraz o tym jak dawniej pościło się przed Wielkanocą i jak kiedyś święciło się potrawy. Później uczestnicy warsztatów uzbrojeni w wiedzę o tych wiosennych świętach ruszają z mapą pozostawioną przez Wielkanocnego Zajączka poszukiwać wielkanocnych jajek. Jak się okazuje, nie jest to taka prosta sprawa. W każdym punkcie zaznaczonym na mapie czeka na najmłodszych zadanie do wykonania. Na końcu na najmłodszych czekają ogromne tekturowe jajka, które dzięki dzieciom i kredkom zamieniają się w pisanki. Zobaczcie, jak było podczas jednych z pierwszych zajęć w Muzeum Śremskim. Warsztaty dla dzieci będą odbywać się przez dwa tygodnie. Zapisało się na nie około 30 grup. W tym czasie muzealny ogród jest zamknięty dla spacerujących.