Zdarzenie drogowe w Masłowie. Samochód osobowy wjechał do rowu. Pojazdem podróżowały dwie osoby

Kierowca zjechał do rowu w Masłowie. Co było przyczyną zdarzenia?

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Dowodzenia Komendanta Powiatowego PSP w Śremie w czwartkowy poranek o godzinie 8:34 . Pierwsze informacje mówiły o wypadku drogowym, do jakiego miało dojść w miejscowości Masłowo. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Małachowie i Dolsku .

Atak padaczki - jak udzielić pierwszej pomocy?

W sytuacji, w której mamy do czynienia z atakiem padaczki (epilepsji) najczęściej dochodzi do drgawek lub gwałtownych ruchów. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w takiej sytuacji należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, w którym znajduje się chory i usunąć z jego zasięgu wszystko, co może spowodować obrażenia. Trzeba rozwiązać choremu krawat lub poluzować kołnierz, a nie należy wkładać niczego do ust. Jeżeli taki atak trwa dłużej niż pięć minut, należy niezwłocznie wezwać pomoc.

Szczegółowe informacje na temat pierwszej pomocy w przypadku ataku epilepsji dostępne są tutaj.