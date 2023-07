Wypadek na trasie Śrem - Książ Wielkopolski. 16-latek za kierownicą ciągnika doprowadził do zderzenia z osobówką

Groźnie wyglądający wypadek pod Śremem

Osoby biorące udział w wypadku na trasie ze Śremu do Książa mogą mówić o sporym szczęściu, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Wypadek, do którego doszło tuż za Pyszącą patrząc od strony Śremu wyglądał bardzo groźnie.

W efekcie zderzenia obydwa pojazdy skończyły na poboczu, a w vw wystrzeliły poduszki bezpieczeństwa. Jedyną osobą poszkodowaną w tym zdarzeniu było dziecko, które na szczęście było prawidłowo zapięte w foteliku na tylnym siedzeniu auta osobowego. Dla trzylatki wypadek skończył się otarciami twarzy oraz najprawdopodobniej przygryzieniem języka. Na miejscu załoga karetki pogotowia nie stwierdziła innych widocznych obrażeń. Tata oraz dziecko zostali przetransportowani karetką do szpitala w Gostyniu, gdzie dziecko przejdzie kompleksowe badania.

Jak wynika z naszych informacji uzyskanych od policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, doszło do niego najprawdopodobniej przez nieuwagę 16-letniego kierowcy ciągnika, którzy skręcał w lewo w polną drogę, przecinając przeciwny pas ruchu, wcześniej nie upewniając się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. W tym czasie ciągnik z przyczepą był wyprzedzany przez osobówkę marki volkswagen polo, w którym oprócz kierowcy podróżowało również trzyletnie dziecko.

Kierowca ciągnika, to 16-letni chłopak bez uprawnień

Jeśli chodzi natomiast o kierowce ciągnika, to sprawa wygląda nietypowo, ponieważ w chwili doprowadzenia do tego zdarzenia drogowego nie posiadał on uprawnień zezwalających mu na kierowanie takim pojazdem. Jak wynika z naszych ustaleń, egzaminy na prawo jazdy młody człowiek na ciągnik miał zdać z powodzeniem, jednak dokument nadal przebywa w starostwie powiatowym w Śremie, a więc formalnie 16-latek nie może wsiadać za kierownicę takich pojazdów.