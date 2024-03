Zderzenie trzech pojazdów na DK 11 w Marianowie Brodowskim! Jedna osoba trafiła do szpitala. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy

Zderzenie trzech samochodów na krajowej Jedenastce i poranne utrudnienia

Informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do służb w poniedziałkowy poranek, około godziny 7:40. Na drodze krajowej nr 11 na wysokości skrętu do miejscowości Marianowo Brodowskie doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Na miejsce wysłano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policję. Na miejscu okazało się, że jeden z kierowców, który podróżował w kierunku Poznania, nie wyhamował i uderzył w stojący przed nim samochód. Auto uderzyło w kolejny, stojący samochód.

Kierujący samochodem marki renault laguna 58-letni mieszkaniec gminy Jarocin nie zachował należytej ostrożności od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył pojazdu marki peugeot 307, którym kierował 66-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Mężczyzna podróżował wraz z dwoma pasażerkami, również mieszkankami gminy Jarocin

- powiedziała sierż. Angelika Środa, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej.