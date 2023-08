Znani z pierwszych stron gazet odwiedzą Śrem podczas Festiwalu Gwiazd. Nowe gwiazdy zagoszczą na stałe w śremskiej Alei Gwiazd

Gwiazdy ponownie rozbłysną w śremskiej Alei Gwiazd

Śremska Aleja Gwiazd to miejsce, które znajduje się nieopodal Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. W tym roku po raz trzeci odbędzie się impreza podczas, której znani z pierwszych stron gazet i portali internetowych odsłonią swoje gwiazdy. W tym gronie jest m.in. Katarzyna Bujakiewicz. Pochodząca z Poznania aktorka znana jest m.in. z roli pielęgniarki Marty Kozioł w serialu “Na dobre i na złe” czy w filmach "Stara Baśń - kiedy słońce było Bogiem", “Poranek Kojota”, “Listy do M.” i “Listy do M. 2”.