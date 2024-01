Akcja straży pożarnej przy Chełmońskiego. Mieszkańcy wyczuli woń gazu na klatce schodowej. Na miejscu interweniowały trzy zastępy

Wyczuwalna woń gazu przy Chełmońskiego. Do akcji ruszyli strażacy

O godzinie 20:47 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Śremie zostało powiadomione o zdarzeniu przy ulicy Chełmońskiego w Śremie. Ze zgłoszenia wynikało, że na klatce schodowej bloku mieszkalnego jest wyczuwalna woń gazu. Do akcji niezwłocznie ruszyły trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz pogotowie gazowe.

To był pracowity wieczór dla śremskich strażaków

To nie jedyna interwencja śremskich strażaków tego wieczoru. Wcześniej, o godzinie 20:47 służby zostały wezwane do miejscowości Gaj koło Śremu. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do zadymienia w piwnicy.