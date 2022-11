Bal Andrzejkowy Amicusa. Prawie setka osób bawiła się podczas imprezy w Mórce [zdjęcia] Tomasz Barylski

To było szczególne wydarzenie dla wszystkich osób związanych z klubem Amicus Mórka. W sobotę 26 listopada na miejscowej sali zorganizowano Bal Amicusa. Było to pierwsze tego typu wydarzenie po okresie pandemii COVID-19 i zarazem powrót do tradycji.